Срочно!помогите пожалуйстаа♥️ Спасибо♥️
Алгебра
Срочно!помогите пожалуйстаа♥️ Спасибо♥️
Ответ(ы):
Гость:
Раз скидка 40% ,то нужно оплатить 60% билета: 165*60/100 Ответ: 5*165+4*165*0.6=1221
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