Из двух посёлков , расстояние между которыми 78, км вышли навстречу друг другу два лыжника . первый из них шёл со скоростью 12 км / ч , а второйтсо скоростью 14 км / ч . Черес сколько часов лыжники встретелись .

Математика

Из двух посёлков , расстояние между которыми 78, км вышли навстречу друг другу два лыжника . первый из них шёл со скоростью 12 км / ч , а второйтсо скоростью 14 км / ч . Черес сколько часов лыжники встретелись .

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