Из двух посёлков , расстояние между которыми 78, км вышли навстречу друг другу два лыжника . первый из них шёл со скоростью 12 км / ч , а второйтсо скоростью 14 км / ч . Черес сколько часов лыжники встретелись .
Математика
Из двух посёлков , расстояние между которыми 78, км вышли навстречу друг другу два лыжника . первый из них шёл со скоростью 12 км / ч , а второйтсо скоростью 14 км / ч . Черес сколько часов лыжники встретелись .
Ответ(ы):
Гость:
12+14=26(км/ч) скорость сближения 78÷26=3(ч) ответ: через 3 часа лыжники встретятся
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