Что такое систематика? Назовите основные классификационные категории. Примеры
Биология
Что такое систематика? Назовите основные классификационные категории. Примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой у тебя учебник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Французский язык
Mettez les verbes au futur simple et écrivez ces phrases Поставьте глаголы в будущем времени упр. 15
Русский язык
Прошлогодняя листва шелестела под ногами и в сумерках между деревьями казавшимися издалека великанами прятались тени. Найти главные члены предложен...
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста текст на казахский! Я очень люблю когда мне дарят подарки. А так же я люблю их дарить. Обычно подарки дарят твои друзья и б...
Қазақ тiлi