Чтобы сварить 3 л варенья,нужно 3 кг 500г клубники.Сколько клубники нужно,чтобы свар??ть 48 л варенья?
Математика
Чтобы сварить 3 л варенья,нужно 3 кг 500г клубники.Сколько клубники нужно,чтобы свар??ть 48 л варенья?
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