Choose the corect answer 1)if you ... protective clothing while volcano surfing you wouldn't have hurt yourself. варианты ответа: а) wear б) had worn в) wore 2)a ... is a short period of rain варианты ответа: а) shower ...

Английский язык
Choose the corect answer 1)if you ... protective clothing while volcano surfing you wouldn't have hurt yourself. варианты ответа: а) wear б) had worn в) wore 2)a ... is a short period of rain варианты ответа: а) shower б) flood в) drizzle 3) ... coyotes and bobcats they're dangerous. варианты ответа: а) prevent б) escape в) avoid
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