Choose the corect answer 1)if you ... protective clothing while volcano surfing you wouldn't have hurt yourself. варианты ответа: а) wear б) had worn в) wore 2)a ... is a short period of rain варианты ответа: а) shower ...
Английский язык
Choose the corect answer 1)if you ... protective clothing while volcano surfing you wouldn't have hurt yourself. варианты ответа: а) wear б) had worn в) wore 2)a ... is a short period of rain варианты ответа: а) shower б) flood в) drizzle 3) ... coyotes and bobcats they're dangerous. варианты ответа: а) prevent б) escape в) avoid
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость течения реки 2 км/ч за какое время катер пройдёт 30 км по течению, если против течения он проходит это расстояние за 5 часов! а) за 2 ча...
Физика
Два мальчика поочерёдно поднимают из колодца ведро воды.Первый -за 20с, второй =за 30с.Одинаковую ли работу они совершают? Одинаковы ли их мощности...