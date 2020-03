Choose the corect answer 1)if you ... protective clothing while volcano surfing you wouldn't have hurt yourself. варианты ответа: а) wear б) had worn в) wore 2)a ... is a short period of rain варианты ответа: а) shower ...

Английский язык

Choose the corect answer 1)if you ... protective clothing while volcano surfing you wouldn't have hurt yourself. варианты ответа: а) wear б) had worn в) wore 2)a ... is a short period of rain варианты ответа: а) shower б) flood в) drizzle 3) ... coyotes and bobcats they're dangerous. варианты ответа: а) prevent б) escape в) avoid

