Слово рельс относится к неизменяемым именам существительным? Спасибо.
Русский язык
Слово рельс относится к неизменяемым именам существительным? Спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Нет. Это изменяемая часть речи!
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