Чугун.состав.применение. Буду бесконечно благодарен
Химия
Чугун.состав.применение. Буду бесконечно благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чугун это сплав железа с углеродом (более 2.5% C, 0,3-5%Si, до 1% Mn, 0,1%S, 0,2%P). недостаток: хрупкость является дешевым материалом с хорошими конструкционными свойствами. Бывает передельный, литейный. легированный чугун. Чугун находит применение: в машиностроении (детали) в быту (изготовление батарей, труб и печей, изготовление посуды (чугунки. сковороды) предметы мебели, перила лестниц и тпп
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