До розчину, що містить 32 г купрум (||) сульфату, додали залізних стружок. Яка маса мі??і виділиться при цьому?

Химия
До розчину, що містить 32 г купрум (||) сульфату, додали залізних стружок. Яка маса мі??і виділиться при цьому?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
      32 г                                                            Х г    CuSO4       +        Fe     =      FeSO4     +    Cun = 1 моль                                                    n = 1 мольM=159,5 г/моль                                            M = 63,5 г/мольm=159,5 г                                                     m = 63,5 г32 г CuSO4    -    Х г Cu159,5 г CuSO4  -  63,5 г Cum(Cu) = 32 * 63,5 / 159,5 = 13 г

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Повідомлення"ЕВГЛЕННЯ ЗЕЛЕНА"???
Ответить
История
Президент США Ричард Никсон утверждал, что США проиграли во Вьетнаме не войну, а м??р. Что он имел в виду?
Ответить
Экономика
Определить годовой план товарооборота магазина, если известно, что магазин прода?? за год товаров на сумму 1612,8 тыс. руб., перевыполнив план на 12%.
Ответить
Математика
Реши примеры. На какие два числа надо разложить второе слагаемое?
Ответить
Английский язык
Очень срочно надо! Write down the negative (-) and interrogative (?) forms of the sentences in Present Simple: (+) My dog likes playing with ...
Ответить