До розчину, що містить 32 г купрум (||) сульфату, додали залізних стружок. Яка маса мі??і виділиться при цьому?

Гость: Гость:

32 г Х г CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cun = 1 моль n = 1 мольM=159,5 г/моль M = 63,5 г/мольm=159,5 г m = 63,5 г32 г CuSO4 - Х г Cu159,5 г CuSO4 - 63,5 г Cum(Cu) = 32 * 63,5 / 159,5 = 13 г