Повідомлення"ЕВГЛЕННЯ ЗЕЛЕНА"???

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Евглена зелена (Euglena viridis) - одноклітинний найпростіший організм з роду евглен класу жгутикові типу саркомастігофори. На думку зоологів, евглена зелена входить до групи тварин - рослинних джгутиконосців (фітоджгутикових). Інші вчені вважають, що евглена зелена є широко поширеним в природі представником евгленових водоростей.