На рисунке дана зависимость пройденного пути от времени при прямолинейном равномерном движении.Определите скорость движения.Срочно нужно!!!
Физика
На рисунке дана зависимость пройденного пути от времени при прямолинейном равномерном движении.Определите скорость движения.Срочно нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость равна 18 м/мин
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