На рисунке дана зависимость пройденного пути от времени при прямолинейном равномерном движении.Определите скорость движения.Срочно нужно!!!

Физика
На рисунке дана зависимость пройденного пути от времени при прямолинейном равномерном движении.Определите скорость движения.Срочно нужно!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость равна 18 м/мин
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