Найти нок (a;b)если а=3*5*11 b=3*5*2
Алгебра
Найти нок (a;b)если а=3*5*11 b=3*5*2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нок(а,в)=3*5*11*2=33*10=330
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