Помогите составить кроссворд по великим географическим открытия !!!!! срочно!!!

География
Помогите составить кроссворд по великим географическим открытия !!!!! срочно!!!
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