CO2+H2O= Cs2O+N2O5= Cs2O+H3PO4= SO3+CsOH=
Химия
CO2+H2O= Cs2O+N2O5= Cs2O+H3PO4= SO3+CsOH=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cs2O + N2O5 = 2CsNO3 CO2 + H2O = H2CO3 Cs2O+H3PO4=Cs2PO4+H2O SO3 + 2CsOH = Cs2SO4 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Допишите уравнения практически осуществимых реакций: 1) CO2+HNO3= 2)N2O5+NaOH= 3)Fe2O3+H2SO4= 4)CuO+HCl= 5) CuO+Ca(OH)2= 6)SO3+KOH= 7...
Технология
Химия
Помогите пожалуйста. К 300 граммам 20% раствора добавили 20 грамм соли. Определить массовую долю раствора.