Какие виды пряжи по числу и характеру расположения составляющих нитей вы знаете?

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Пряжа — это нить, состоящая из волокон, соединенных путем скручивания или склеивания. Получение пряжи из волокон имеет спои особенности. Прядение большинства текстильных волокон состоит из следующих основных операций: подбор сырья и составление смеси, рыхление волокон, трепание, чесание. После чесания получают волокнистый слой — ленту.Наиболее распространен кардный способ чесания, его используют для волокон средней длины, получают карднуюпряжу. Из кардной пряжи изготавливают ситцы. Гребенному чесанию подвергают волокна большей длины, получают высококачественную гребенную пряжу, отличающуюся ровной поверхностью, высокой прочностью, из которой изготавливают тонкие хлопчатобумажные ткани — батист, шифон и др.Из низкосортного короткого хлопка вырабатывается аппаратная пряжа обычно рыхлая, толстая, сильно ворсистая,из которой получают фланель, бумазею.Пряжа может быть разная по волокнистому составу, по сырью, но назначению, по способу изготовления — однониточная, трощеная, крученая; различают пряжу, различную по отделке, — суровую отбеленную, мерсеризованную, меланжевую (из волокон разного цвета), мулине (из разноокрашенных нитей).Текстильные нити — это гибкие и прочные тела с малыми поперечными размерами, значительной длины, используемые для изготовления текстильных изделий.Нити классифицируют по волокнистому составу, способу получения, структуре, по отделке и назначению.Непряденные нити бывают в виде мононитей, комплексных, жгутовых нитей.Мононить — одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении без разрушения.Комплексная нить — состоит из двух и более элементарных нитей, соединенных между собой скручиванием или склеиванием.Трощеная нить — состоит из двух или более продольно сложенных нитей, не скрученных между собой.Текстурированная — нить, структура которой путем дополнительных обработок изменена для повышения ее объемности и растяжимости (произошло от слова «текстура» — особенность; строения твердого тела, обусловленная характером расположения его составных частей).Нити характеризуются определенными свойствами: толщина нити, разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, усадка и др.; свойства нити оказывают влияние на потребительские свойства тканей.Дефекты текстильных нитейДефекты нитей (пряжи) могут возникать на разных стадиях процессов прядения, кручения, при подборе смесей волокон, плохом прочесе и т. п. Дефекты нитей ухудшают внешний вид тканей, в некоторых случаях влияют на износостойкость тканей.Дефекты нитей: утолщенные нити, шишковатость, мушковатость, масляные и загрязненные нити, засоренность пряжи.