Допишите уравнения практически осуществимых реакций: 1) CO2+HNO3= 2)N2O5+NaOH= 3)Fe2O3+H2SO4= 4)CuO+HCl= 5) CuO+Ca(OH)2= 6)SO3+KOH= 7)CaO+CO2= 8) SO3+Na2O= Запишите уравнения возможных реакций: 1)HCl+Na2SiO3= 2)HNO3+...
Химия
Допишите уравнения практически осуществимых реакций: 1) CO2+HNO3= 2)N2O5+NaOH= 3)Fe2O3+H2SO4= 4)CuO+HCl= 5) CuO+Ca(OH)2= 6)SO3+KOH= 7)CaO+CO2= 8) SO3+Na2O= Запишите уравнения возможных реакций: 1)HCl+Na2SiO3= 2)HNO3+BaCl2= 3)HNO3+CaCO3= 4)HCl+AgNO3= 5)H2SO4+Ba(NO3)2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) реакция не идет 2) 2NaOH + N2O5 = 2 NaNO3+H2O 3) Fe2O3 + 3 H2SO4 = Fe2(So4)3 + 3 H2O 4) CuO + 2 HCl = CuCl2 + H2O 5) CuO + Ca(OH)2 = Cu(OH)2 + CaO 6) SO3 + 2KOH = K2SO4 + H2O 7) CaO + CO2 = CaCO3 8) SO3+Na2O = Na2SO4 1) Na2SiO3 + 2HCl = SiO2 + 2NaCl + H2O 2) BaCl2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2HCl 3) СаCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2 4) AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 5) Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4+2HNO3 Держи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Химия
Помогите пожалуйста. К 300 граммам 20% раствора добавили 20 грамм соли. Определить массовую долю раствора.
Физика