Дайте визначення: 1) Дружба - це 2) Любов - це 3) Екологічна безпека - це 4) Пасивне ??уріння - це
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Дайте визначення: 1) Дружба - це 2) Любов - це 3) Екологічна безпека - це 4) Пасивне ??уріння - це
Ответ(ы):
Гость:
Дружба- это нравственные отношения к людям, уважение, взаимопонимание. Любовь- это самое прекрасное чувство! Это огромная нравственность к человеку, которую трудно разрушить. Экологическая безопасность- это значит быть очень осторожным, и экологически безопасен. Пассивное курение- это очень плохо, курение приводит к- пародонтиту и дети могут родится с болезнью на всю жизнь, вообще курение приводит к смерти...
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