ДАЮ 60 БАЛЛОВ!ПОМОГИТЕ!Это темы сочинений. Напишите мне на любую из них. Умоляю!

Гость: Гость:

Образ Софьи Павловны Фамусовой сложен. От природы она наделена хорошими качествами. Это девушка умная, гордая, с сильным и независимым характером, с горячим сердцем, мечтательная. Эти черты отчётливо проявляются в её поведении. О ней так говорила народная артистка А. А. Яблочкина, одна из лучших исполнительниц роли Софьи: «Разве особый язык грибоедовской Софьи, такой отличный от языка других персонажей «Горя от ума», не раскрывает её образ? Её речь ясно показывает, что, несмотря на то, что ей семнадцать лет,- это… не речь девушки, а хозяйки дома, привычной к общему подчинению. Она давно без матери, она чувствует себя госпожой. Отсюда её властный тон, её самостоятельность. Вместе с тем она себе на уме, насмешлива, мстительна: несомненно, она девушка с большим характером. В её речи есть что-то и от крепостных, с ними ей постоянно приходится иметь дело, и, с другой стороны, от французских мадам и французских книг». Софья постоянно говорит о различных душевных переживаниях: «прикинулся влюблённым, взыскательным и огорчённым», «убийственны холодностью своей», «из глубины души вздохнёт» и т. д. Её ум проявляется в высказываниях обобщающего характера: «Счастливые часов не наблюдают», «Подумаешь, как счастье своенравно, а горе ждёт из-за угла» и т. п. Воспитание Софья получила под руководством француженок-гувернанток. Отсюда - обилие галлицизмов1 в её речи: «сказать вам сон», «делить смех». С другой стороны, в её языке есть и просторечия, например: «изволили вбежать», «пересмеять», «к парикмахеру, щипцы простудит». Хорошие черты и природные задатки Софьи не могли получить в фамусовском обществе своего развития. Наоборот, ложное воспитание привило Софье много отрицательного, сделало её представительницей общепринятых в этом кругу взглядов, приучило её ко лжи и лицемерию. И. А. Гончаров в своей статье «Мильон терзаний» правильно говорит о Софье: «Это - смесь хороших инстинктов с ложью, живого ума с отсутствием всякого намёка на идеи и убеждения, путаница понятий, умственная и нравственная слепота - всё это не имеет в ней характера личных пороков, а является как общие черты её круга. В собственной, личной её физиономии прячется в тени что-то своё, горячее, нежное, даже мечтательное. Остальное принадлежит воспитанию». Представления о людях, о жизни Софья почерпнула из наблюдений над бытом людей своего круга да из французских сентиментальных романов, которые были тогда очень популярны в дворянской среде, особенно среди девушек. Вот эта-то сентиментальная литература и развила в Софье мечтательность и чувствительность, по ней она рисовала героя своего романа - человека незнатного, чувствительного. Эти романы и могли заставить её обратить внимание на Молчалнна, некоторыми своими чертами и поведением напоминающего её любимых героев. Сыграло известную роль в её увлечении Молчаливым и другое обстоятельство, из которое указывает Гончаров. «Влечение покровительствовать любимому человеку, бедному, скромному, не смеющему поднять на неё глаза, возвысить его до себя, до своего круга, дать ему семенные права. Без сомнения, ей в этом улыбалась роль властвовать над покорным созданием, сделать его счастливым и иметь в нём вечного раба. Не её вина, что из этого выходил будущий «мужмальчик, МУЖСЛУГЭ - идеал московских мужей!» На другие идеалы негде было наткнуться в доме Фамусова». В Софье Гончаров видит «сильные задатки недюжинной натуры, живого ума страстности и женской мягкости», но «она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха». За эти хорошие качества Софьи её и любил Чацкий, и тем больнее было ему увидеть в иен после трёхлетнего, отсутствия в Москве типичную представительницу фамусовского круга. Но и Софья переживает трагедию, когда, подслушав разговор Молчалина с Лизой, видит любимого ею человека в настоящем свете. По замечанию Гончарова, «ей конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого».