ДАМ 40 балов ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ Сочинение по картине В. П. Поленова Московский дворик
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ДАМ 40 балов ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ Сочинение по картине В. П. Поленова Московский дворик
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Сочинение по картине В. Д. Поленова «Московский дворик» Сочинение по картине В. Д. Поленова «Московский дворик» «Город чудный, город древний, Ты вместил в свои концы И посады и деревни, И палаты и дворцы! На твоих церквах старинных Вырастают дерева; Глаз не схватит улиц длинных… Это матушка Москва!» Ф. Глинка Выдающийся русский художник Василий Дмитриевич Поленов родился в 1844 году в родовитой дворянской семье. Юноша получил прекрасное образование. Поленов был образованным и разносторонне одарённым человеком. Он создавал жанровые и исторические картины, а также портреты. Но более всего художника привлекал к себе пейзаж. Картина В. Д. Поленова «Московский дворик» стала новым этапом в развитии творчества живописца. Данный пейзаж художник писал из окон своей квартиры. «Картина моя изображает дворик к Москве в начале лета», — сообщал В. Д. Поленов И. Н. Крамскому. Именно это полотно, которое впервые было представлено на Выставке художников-передвижников в 1878 году, потрясло зрителей и принесло живописцу всенародную славу и известность. Критики отметили появление воздуха и света и картине В. Д. Поленова, а в сердце простых посетителей выставки возникало ощущение чего-то близкого и родного в изображении этого уголка Москвы. Московский дворик предстаёт перед нами освещённый летним ярким солнцем, утопающий в молодой яркой зелени, прерываемой тропинками песочного цвета, и завораживающий голубизной небосвода. На переднем плане картины изображён маленький мальчик. У него светлые волосы, он одет в белую рубашку и тёмные штаны. Мальчик увлечён каким- то занятием. Чуть дальше, в центре картины, художник изобразил двух маленьких детей, которые, лёжа на траве, что-то внимательно рассматривают или играют. Недалеко от ребят на мягкой траве сидит маленькая девочка. Она расстроилась и громко плачет, возможно, призывая детей, которые оставили её одну. Но ребята не обращают на малышку никакого внимания. Все дети одеты в светлые одежды, у них светлые волосы, их образ перекликается с образом белоснежных ромашек, щедро разбросанных на зелёной лужайке. Слева на полотне расположена деревянная крышка, закрывающая погреб или старый колодец. Перед ней — высокий лопух. Заросли репейника произрастают у деревянного старого, слегка покосившегося забора, за которым расположен тенистый сад с высокими деревьями. За садом еле виднеются колонны белого дома. Боковая его часть со створчатыми окнами выходит во двор. На крыше — несколько печных труб и окно чердака. Вниз спускаются водосточные трубы. От дома в сторону гуляющих во дворике белых и пёстрых кур с цыплятами направляется женщина в белом платье с ведром в руках. Возможно, она хочет покормить птиц, вышедших из своего курятника. Позади — длинное строение деревянного сарая, который от старости уже начал разваливаться. В его старой крыше, которая местами уже провалилась, растёт кустарник. Справа от сарая — небольшое деревянное строение с красной крышей. В конце дворика между двумя высокими деревянными столбами растянута верёвка, на которой сушится выстиранное бельё. Справа, перед боковой частью небольшого деревянного строения стоит лошадь, запряжённая в телегу. Она спокойна, неподвижна. Создаётся впечатление, что животное дремлет, согревшись под лучами июньского солнца. Опустив голову и уши, прикрыв глаза, она смирно ждёт хозяина. На заднем плане виднеются высокие зелёные деревья между серых крыш, подобно той, что покрывает белый особняк во дворике. Значит, таких двориков в Москве тех времён было много. За серыми крышами возвышается белокаменная величественная церковь. Её пять куполов сияют на ярком солнце золотым и серебряным светом. Высоко в небо устремился золотой купол колокольни, расположенной справа от храма. Сквозь арочные проёмы строения видны колокола, величественный звон.
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