Назовите одну из войн причины и итоги войны входящих в Восточный вопрос при Никол??е 1
История
Назовите одну из войн причины и итоги войны входящих в Восточный вопрос при Никол??е 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восточный вопрос-соперничество стран из-за влияния на Баланках и Ближнем Востоке с упадком Османской империи Восточная(Крымская )война 1853-1856-Парижский мирный договор 6 марта 1856 года. Поражение России в Восточной войне сильно подорвало международный престиж страны
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