Дан одномерный массив из 5 элементов. Найти сумму всех положительных элементов ма??сива. Начало такое var a: array[1..5] of integer;
Информатика
Дан одномерный массив из 5 элементов. Найти сумму всех положительных элементов ма??сива. Начало такое var a: array[1..5] of integer;
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