Диалог на тему время

Қазақ тiлi
Диалог на тему время
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Не подскажешь, сколько времени? -15 часов 47 минут -Спасибо! Ахах, ну по теме же)
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