Диктант рассказа "казахская кухня" ДАЙТЕ ПЛИЗ Я НЕ МОГУ НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ там 4 абзаца я помню училка говорила

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Диктант рассказа "казахская кухня" ДАЙТЕ ПЛИЗ Я НЕ МОГУ НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ там 4 абзаца я помню училка говорила

Автор: Гость