Диктант рассказа "казахская кухня" ДАЙТЕ ПЛИЗ Я НЕ МОГУ НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ там 4 абзаца я помню училка говорила
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Диктант рассказа "казахская кухня" ДАЙТЕ ПЛИЗ Я НЕ МОГУ НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ там 4 абзаца я помню училка говорила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О чём там рассказывалось?Ты в какой школе?
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