Причислите как можно больше примеров влияния высоты и степени расчленённости рельефа на хозяйственную населения
География
Причислите как можно больше примеров влияния высоты и степени расчленённости рельефа на хозяйственную населения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В горах очень трудно заниматься сельским хозяйством, так как температура ниже из-за высоты и почва хуже. Комплекс неровностей твердой земной поверхности, называемый рельефом, со времен появления человека оказывает влияние на все виды деятельности человечества, в том числе на хозяйственное производство. Строительство инженерных сооружений, добыча природных ресурсов, развитие дорожной инфраструктуры зависят от рельефа местности.древних времен человек использовал пещеры и навесы для постоянных стоянок. Загонные охоты велись в речных крутоярах либо карстовых массивах. На этапе формирования древнейших государств человек использовал формы рельефа как защитные укрепления. Например, более десятка крепостей, созданных в останцовых формах рельефа, отделяли Верхний Египет от Нубаи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Найдите значения выражения 1) 4/5+4/7×(7 11/12-5 7/9); 2) (4/5+4/7)×(7 11/12-5 7/9) Решить по действиям.
Қазақ тiлi
Берілген тұйық етістіктерді өзгелік етіске айналдырып жазыңдар. Сөйлеу, көру, тарау, шздеу, оқу, білу, ояну, жату, жүрү, жуу. Мысалы: Сөйлеу --...
Литература