Причислите как можно больше примеров влияния высоты и степени расчленённости рельефа на хозяйственную населения

Гость: Гость:

1. В горах очень трудно заниматься сельским хозяйством, так как температура ниже из-за высоты и почва хуже. Комплекс неровностей твердой земной поверхности, называемый рельефом, со времен появления человека оказывает влияние на все виды деятельности человечества, в том числе на хозяйственное производство. Строительство инженерных сооружений, добыча природных ресурсов, развитие дорожной инфраструктуры зависят от рельефа местности.древних времен человек использовал пещеры и навесы для постоянных стоянок. Загонные охоты велись в речных крутоярах либо карстовых массивах. На этапе формирования древнейших государств человек использовал формы рельефа как защитные укрепления. Например, более десятка крепостей, созданных в останцовых формах рельефа, отделяли Верхний Египет от Нубаи