Напишите три примера сложносочинённых и сложноподчиненных предложений ПОЖАЛУЙ??ТАААА

Гость: Гость:

Сложносочиненные: 1)Я играл на компьютере, а мама готовила. 2)Сестра нарисовала рисунок, но младший брат всё испортил. 3)Дети писали контрольную, а учитель ходил по классу. Сложноподчиненные: 1)Я нарисовал рисунок, чтобы отнести его в школу. 2)Пока я играл на пианино, она пела. 3)Мне поставили "3", хотя я всё знал!