Напишите три примера сложносочинённых и сложноподчиненных предложений ПОЖАЛУЙ??ТАААА
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Напишите три примера сложносочинённых и сложноподчиненных предложений ПОЖАЛУЙ??ТАААА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложносочиненные: 1)Я играл на компьютере, а мама готовила. 2)Сестра нарисовала рисунок, но младший брат всё испортил. 3)Дети писали контрольную, а учитель ходил по классу. Сложноподчиненные: 1)Я нарисовал рисунок, чтобы отнести его в школу. 2)Пока я играл на пианино, она пела. 3)Мне поставили "3", хотя я всё знал!
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