Помогите пожалуйста с номером 226 (б)
Математика
Помогите пожалуйста с номером 226 (б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+1=4 72:4=18 72-18=54 Ответ:18 в платскартном и 54 в мягком ну вобщем понял(а),ответ и обьяснения сам(а) придумай
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