Динамометр к которому подвешен груз объемом 500 см^3 показывает 10H каким станет его ??оказание если груз опустить в воду
Физика
Динамометр к которому подвешен груз объемом 500 см^3 показывает 10H каким станет его ??оказание если груз опустить в воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Vт = 500 см³ = 500 × 10⁻⁶ м³ F = 10 Н ρ= 1000 кг/м³ Найти: Р (вес тела, погруженного в воду) = ? Решение: P =F - Fa Fa =ρgVт Fa = 1000 кг/м³×10 Н/кг×500 ×10⁻⁶м³ = 5 Н Р = 10 Н - 5 Н = 5 Н Ответ: 5 Н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Русский язык
Замените полную форму прилагательных на краткую. Составьте с ними предложения. Старые вещи Голодные звери Хорошие манеры Полезные советы ...