Динамометр к которому подвешен груз объемом 500 см^3 показывает 10H каким станет его ??оказание если груз опустить в воду

Физика

Динамометр к которому подвешен груз объемом 500 см^3 показывает 10H каким станет его ??оказание если груз опустить в воду

Автор: Гость