Для чего применяется поршневой жидкостный насос?
Физика
Для чего применяется поршневой жидкостный насос?
Ответ(ы):
Гость:
для перекачивания различных жидкостей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Українська мова
4. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфіксів -зьк-, -цьк-,-ськ-, -н-. Ладога, Владивосток, Рига, Сиваш, Кременчук, чех, казах, ...
Русский язык
Биология
Закончите предложения правильным вариантом: б)Прямое постэмбриональное развитие типично для....... 1.Бабочек. 2.Лягушек .3.Майских жуков. 4...