Для чего применяется поршневой жидкостный насос?

Физика
Для чего применяется поршневой жидкостный насос?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 для перекачивания различных жидкостей.
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