Для каких значений аргумента x являются отрицательными значения функции:y=20x+180; y=15x+90?

Математика
Для каких значений аргумента x являются отрицательными значения функции:y=20x+180; y=15x+90?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для первой функции у<0 20х+180<0 20х<-180 х<-9 Вторая функция 15х<-90 x<-6
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