для каждой из даных разностей сделай запись в строчку. 46-21. 59-48.87-30.475-253.398-71.
Математика
для каждой из даных разностей сделай запись в строчку. 46-21. 59-48.87-30.475-253.398-71.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46-21=24 59-48=11 87-30=57 475-253=222 398-71=327
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