Опишите картинку срочно
Русский язык
Опишите картинку срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима. Все берёзки покрыты снегом,наверху ёлочки сидит снегири. Вся травка в снегу,на улице морозно-и красиво! Красивое время года зима!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Химия
Из данного перечня веществ выпишите формулы солей: HBr, Na2So4, Fe(OH)2, HNO3, NaOH, MgSo4, H3PO4, FeS, H3PO, и найти нерастворимые соли
Литература
Примусове стягнення з держави що зазнала поразки у війні наділене рогами можна зустріти в компаніївці,тополівці,васюківці,семигорах.пісках
Українська література