Опишите картинку срочно

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Опишите картинку срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима. Все берёзки покрыты снегом,наверху ёлочки сидит снегири. Вся травка в снегу,на улице морозно-и красиво! Красивое время года зима!!!
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