Написати про улюблену пору року
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Написати про улюблену пору року
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя най улюблениша пора року це весна. вона мени подобаеться тим що все розквитае. а первоцвиті перши квиті а пролиски перши розкрі ваеться на весни
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