Из данного перечня веществ выпишите формулы солей: HBr, Na2So4, Fe(OH)2, HNO3, NaOH, MgSo4, H3PO4, FeS, H3PO, и найти нерастворимые соли
Химия
Из данного перечня веществ выпишите формулы солей: HBr, Na2So4, Fe(OH)2, HNO3, NaOH, MgSo4, H3PO4, FeS, H3PO, и найти нерастворимые соли
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Соли: Na2So4 MgSo4 FeS нерастворимые FeS
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