Составте выражение из действий 1) 8-3=5(кг) 2)5*2=10(кг) 3)5+8+10=23(кг) Пж
Математика
Составте выражение из действий 1) 8-3=5(кг) 2)5*2=10(кг) 3)5+8+10=23(кг) Пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((8-3)*2)+5+8=23 (кг)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Химия
Из данного перечня веществ выпишите формулы солей: HBr, Na2So4, Fe(OH)2, HNO3, NaOH, MgSo4, H3PO4, FeS, H3PO, и найти нерастворимые соли
Литература
Примусове стягнення з держави що зазнала поразки у війні наділене рогами можна зустріти в компаніївці,тополівці,васюківці,семигорах.пісках
Українська література