Можно ли сказать опираясь на текст данного лирического произведения что природа ?? Сергея Есенина количественно наделены человеческими качествами свою мысль и подтвердите примерами

Литература
Можно ли сказать опираясь на текст данного лирического произведения что природа ?? Сергея Есенина количественно наделены человеческими качествами свою мысль и подтвердите примерами
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Гость:
Надо панять суть и учитель поможет с понятием и 5 горантирована
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