Можно ли сказать опираясь на текст данного лирического произведения что природа ?? Сергея Есенина количественно наделены человеческими качествами свою мысль и подтвердите примерами

Литература

Можно ли сказать опираясь на текст данного лирического произведения что природа ?? Сергея Есенина количественно наделены человеческими качествами свою мысль и подтвердите примерами

Автор: Гость