До слова освіта спильнокореневе слово
Українська мова
До слова освіта спильнокореневе слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Освітчення має спільний корінь з словом освіта
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