Доберіть українські відповідники до слів: Економія, дефект, пріоритет, інцидент, анфас, аргумент, експеримент, компанія, лаконічний, ідентичний. Складіть 2 речення з українськими відповідниками на вибір

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Доберіть українські відповідники до слів: Економія, дефект, пріоритет, інцидент, анфас, аргумент, експеримент, компанія, лаконічний, ідентичний. Складіть 2 речення з українськими відповідниками на вибір
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Економія - заощадження. Дефект - аномалія, порок. Пріоритет - особливість Інцидент - випадок. Анфас - обличчям до того, хто дивиться. Аргумент - доказ. Експеримент - дослід. Компанія - гурт. Лаконічний - стислий. Ідентичний - відповідний. Особливістю ночі є її тиша, вона змушує залишитись наодинці із своєю душею, своїми думками. Він говорив стисло про свої почуття, його тон був черствим, а анфас спокійним і необтяжливим.
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