Доберіть українські відповідники до слів: Економія, дефект, пріоритет, інцидент, анфас, аргумент, експеримент, компанія, лаконічний, ідентичний. Складіть 2 речення з українськими відповідниками на вибір
Українська мова
Доберіть українські відповідники до слів: Економія, дефект, пріоритет, інцидент, анфас, аргумент, експеримент, компанія, лаконічний, ідентичний. Складіть 2 речення з українськими відповідниками на вибір
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Економія - заощадження. Дефект - аномалія, порок. Пріоритет - особливість Інцидент - випадок. Анфас - обличчям до того, хто дивиться. Аргумент - доказ. Експеримент - дослід. Компанія - гурт. Лаконічний - стислий. Ідентичний - відповідний. Особливістю ночі є її тиша, вона змушує залишитись наодинці із своєю душею, своїми думками. Він говорив стисло про свої почуття, його тон був черствим, а анфас спокійним і необтяжливим.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Из города по прямой дороге вышел путник , а через 2 ч после него по той же дороге выехал всадник. всадник едет со скоростью 20 км/ч , путник идет с...
Математика
Из 1 ц свежих яблок получилось 16 кг сушоных. На сколько килограммов масса сушеных яблок меньше массы свежих