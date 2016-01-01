Доказать,что число,записанное 2016 единицами, делится на 37
Математика
Доказать,что число,записанное 2016 единицами, делится на 37
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 2016 делится на 37, то и число из 2016 единиц будет делится на 37 по св-ву делимости（например если сумма числа делится на 3, то и само число делится на 3）
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