Докажите , что кольчатые черви имеют более сложное строение, чем плоские и круглые. С чем это связано?

Биология
Докажите , что кольчатые черви имеют более сложное строение, чем плоские и круглые. С чем это связано?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У них появляется замкнутая кровеносная система,вторичная полость тела, метанефридии,
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