Доклад про южных словяней

Гость: Гость:

Балканский полуостров в V-VI в н.э. стал приютом для южной ветви славян. Впрочем полуостровом территория расселения южных славян не ограничивалась, заняли они и часть прилегающей к нему территории, кроме приморской Фракии, Аттики и юга Пелопоннеса. На Балканах славяне также были не единственными жителями, им приходилось соседствовать с сербами и харватами.Вокруг истории и происхождения южных славян происходит столько же споров, сколько о происхождении славян вообще. Предположительно на Балканы их привело противостояние с Римской Империей.К южным славянам относились племена булгаров , македонцев, черногорцев и словенцев.В этот период община у южных славян уже уходила на задний план. Активно выделялась семья, как часть общества. Несколько общин объединялось в жупены, так у южных славян назывались округа. Позднее именно на основании жупенов создавались первые государственные образования южных славян.Первым полноценным государством южных славян можно назвать Склавинию, образовавшуюся в VII веке, и просуществовало до X. Позже был создан «Союз семи славянских племен» и Болгарское ханство.К моменту образования первых государств у южных славян уже была развитая культура, ни умели обрабатывать металлы, а также владели гончарным и кожевенным ремеслом. Они умели создавать не только орудия труда, но и различные украшения.Религия южных славян до принятия христианства сильно отличалась о представлений западных и восточных славян о мире. Южане так и не пришли к традиции антропоморфных богов. Все сверхъестественные силы представлялись южным славянам в виде земных и небесных змей, повелевающих громом, солнцем, дождем… Впрочем, человекоподобные образы в их мифологии все же присутствовали: вилы или самовилы – женские воинственные божества.