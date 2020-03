Домопожіть написати твір з Англ.мови на тему: "Мої осінні канікули"....)Дякую!!

Гость: Гость:

I love autumn holidays. They give a break during the school year. Just a pity that they are so short. Autumn holidays last all week, sometimes ten days. Not manage to relax, as has to go back to school. I usually spend my autumn vacation home, read a book or ryyusya online. When the sun peeks out, I go outside to friends. If the rain outside, I laid out on the floor "Twister" and invite friends to have fun. And someone photographed necessarily we vykruchuyemosya on the floor. In the evenings we play chess with my father, "monopoly" and other Billiard games. Sometimes, when the weather allows, parents go into the woods for mushrooms. And I, of course, also take with them. At the autumn holidays we go to my grandmother. I'm staying in it for a few days hrayusya with her cat, I go with my grandmother to visit aunts. Before my arrival, my grandmother usually takes tickets to the circus or the children's play, and we watch her performance. So we sorrow not on vacation, our class teacher also organizes a cultural program. For example, we all go to the exhibition class. In last autumn holidays we visited the dolphins. They were trained seals and dolphins. It was so much fun! So autumn holidays I spent very well. на укр мові якщо потрібно Я люблю осінні канікули. Вони дають перепочити під час навчального року. Тільки шкода, що вони такі короткі. Осінні канікули тривають всього тиждень, іноді десять днів. Не встигаєш як слід відпочити, як уже знову йти до школи. Зазвичай я проводжу осінні канікули вдома, читаю книги або риюся в Інтернеті. Якщо визирає сонечко, я виходжу надвір до друзів. Якщо надворі дощ, я розкладаю на підлозі «твістер» та запрошую друзів повеселитися. А хтось обов`язково фотографує, як ми на підлозі викручуємося. Вечорами ми граємо з татом в шахи, «монополію» та інші настольні ігри. Іноді, коли погода дозволяє, батьки їдуть до лісу за грибами. І мене, звичайно, теж беруть з собою. Ще на осінніх канікулах ми їздимо до бабусі. Я залишаюся у неї на кілька днів, граюся з її котом, ходжу з бабусею в гості до тіток. До мого приїзду бабуся зазвичай бере квитки до цирку або на дитячий спектакль, і ми з нею дивимося виставу. Щоб ми на канікулах не сумували, наш класний керівник теж організовує культурну програму. Наприклад, ми всім класом ідемо на виставку. На останніх осінніх канікулах ми побували в дельфінарії. Там виступали дресировані морські котики та дельфіни. Було так весело! Так що осінні канікули я провів дуже добре.