Какой герой описан в сказке спящая царевна

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Какой герой описан в сказке спящая царевна
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Автор: Гость
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Гость:
Царевна - главная героиня, Двенадцатая чародейка, старуха- хромоногая, старая, злая колдунья, заколдовавшая царевну. Царский сын - царевич, поцелуем разбудивший царевну ото сна. Царь Матвей и царица-родители царевны, Одиннадцать чародеек- гостьи, званные царём Матвеем на пир, одарившие царевну. Старик - путник, рассказавший царевичу о царском дворе, царице и колдовских чарах. Рак- предвещал царице дочь. Свита, Царская стража, Хорунжий, Повар, Звери, насекомые.
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