Какой герой описан в сказке спящая царевна

Гость: Гость:

Царевна - главная героиня, Двенадцатая чародейка, старуха- хромоногая, старая, злая колдунья, заколдовавшая царевну. Царский сын - царевич, поцелуем разбудивший царевну ото сна. Царь Матвей и царица-родители царевны, Одиннадцать чародеек- гостьи, званные царём Матвеем на пир, одарившие царевну. Старик - путник, рассказавший царевичу о царском дворе, царице и колдовских чарах. Рак- предвещал царице дочь. Свита, Царская стража, Хорунжий, Повар, Звери, насекомые.