Допоможіть скласти вірш про тополю

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Допоможіть скласти вірш про тополю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У полі росте тополя найти тополі жук сидить тополя невеличка але не мізерна тому любить усі тополю бо це рослина чарівна висока і низька не пишна не Широка і не тонка бо серединку має золоту вона
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