Друг-враг,жизнь-смерть объясните лексическое значение

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Друг-враг,жизнь-смерть объясните лексическое значение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это антонимы: Противоположные по значению слова. Друг: человек,  связанный с кем-то близкими хорошими отношениями,  взаимной симпатией,  основанной на взаимопонимании. Враг: тот, кто находится в состоянии вражды с кем-либо, желает зла кому-либо. Жизнь: время существования живого организма. Смерть:  необратимое прекращение жизни,  жизнедеятельности организма.
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