Друг-враг,жизнь-смерть объясните лексическое значение

Гость: Гость:

Это антонимы: Противоположные по значению слова. Друг: человек, связанный с кем-то близкими хорошими отношениями, взаимной симпатией, основанной на взаимопонимании. Враг: тот, кто находится в состоянии вражды с кем-либо, желает зла кому-либо. Жизнь: время существования живого организма. Смерть: необратимое прекращение жизни, жизнедеятельности организма.