Нужно сообщение о композиторах Урала.

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Борис Гибалин родился 11 (24) апреля 1911 в городе Нязепетровске Челябинской области. В молодости «озвучивал» немые кинофильмы, выступая в рабочих агитколлективах. В 1928—1932 годах работал аккомпаниатором в Златоусте, с 1932 года — музыкальный редактор Уральского радио. В 1932 году окончил Свердловское музыкальное училище по классу композиции В. Х. Золотарева, в 1939 — Уральскую государственную консерваторию (окончил первым и с отличием композиторское отделение по классу М. П. Фролова). Дипломная работа — «Первая симфония». В годы Великой Отечественной войны работал в Свердловском областном оборонном театре и параллельно обучался в аспирантуре Московской консерватории (руководитель — Н. Я. Мясковский, окончил её в конце войны в Уральской консерватории под руководством М. П. Фролова. До 1948 года преподавал композицию в Уральской консерватории. В 1948—1959 годах Б.Д. Гибалин работал художественным руководителем Свердловской филармонии, в 1959—1962 — художественным руководителем Уральского народного хора. С 1963 по 1975 годы был ректором Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, в 1971 году был утверждён в учёном звании профессора по кафедре композиции. Сделал значительный вклад в обучение бурятских и монгольских композиторов. Б.Д. Гибалин создал более 70 произведений различных жанров симфонической, вокально-хоровой, инструментальной музыки. Борис Гибалин известен и как общественный деятель: в течение семи лет (1952—1959) избирался председателем правления Свердловского отделения Союза композиторов РСФСР, в 1968—1976 годах входил в Экспертный Совет Высшей аттестационной комиссии, в 1966—1976 годах был членом Комиссии при Совете Министров РСФСР по присуждению Государственных премий. Борис Гибалин скончался 5 мая 1982 года в Свердловске. Похоронен на Широкореченском кладбище[1]. Оперы Править 1967 — «Товарищ Андрей» о Я.М. Свердлове, поставлена Свердловским театром оперы и балета 1976 — «Фёдор Протасов» по драме Л.Н. Толстого «Живой труп» 1977 — «Завещание» по одноименной повести Г. Маркова 1980 — «Не гаси огонь, Прометей!» по поэме М. Карима. Оперы для детей (для исполнения на радио): 1936 — «О рыбаке и рыбке» 1937 — «Репка» 1938 — «Колобок» 1942 — «Кот, петух и лиса» 1944 — «О глупом мышонке» 1945 — «Алёнушка» «Зайкино горе»