Духовные и бытовые последствия зависимости от золотой орды

Гость: Гость:

Во время захвата ордой Русь не произошло упадка культуры. Наоборот, появились новые культурные центры: Великий Новгород, Псков, Галич, Владимир-на-Клязьме. Появились новые жанры литературы. А вот некоторые здания были разрушены.