Духовные и бытовые последствия зависимости от золотой орды

История
Духовные и бытовые последствия зависимости от золотой орды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время захвата ордой Русь не произошло упадка культуры. Наоборот, появились новые культурные центры: Великий Новгород, Псков, Галич, Владимир-на-Клязьме. Появились новые жанры литературы. А вот некоторые здания были разрушены.
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