Если кто-то сможет отправляйте номер288

Математика
Если кто-то сможет отправляйте номер288
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Гость:
Какой класс? и учебника автор?
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