Если после с в корне с чередующейся гламной есть эта буква то в корне пишется а кр??ссворд
Русский язык
Если после с в корне с чередующейся гламной есть эта буква то в корне пишется а кр??ссворд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В корнях с чередованием раст/рост перед СТ пишется буква А. Пример: вырастать.
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