Есть ли мезосомы у животных?
Биология
Есть ли мезосомы у животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мезосомы это выросты мембраны,которые имеются только у бактерий.Бактерии к животным не относятся.Следовательно у животных мезосомы отсутствуют
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