Есть металлолом двух сортов содержащих 12% и 30% меди. Сколько килограмммов лома каж??ого вида надо взять чтобы получить 180кг сплава содержащего 25% меди.
Алгебра
Есть металлолом двух сортов содержащих 12% и 30% меди. Сколько килограмммов лома каж??ого вида надо взять чтобы получить 180кг сплава содержащего 25% меди.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Решение Так как нужно получить 180 кг сплава, то обозначим массу одной части (х) ---это (кг) первого вида лома тогда второго вида лома потребуется (180-х) кг (х) кг первого вида лома содержат (0,12х) кг меди (180-х) кг второго вида лома содержат (0,3(180-х)) кг меди в получившемся сплаве должно быть 180*0,25 = 45 кг меди 0,12х + 54 - 0,3х = 45 -0,18х = -9 х = 900/18 = 50 ((кг 12% металлолома потребуется 1) 180-50 = 130 ((кг 30% металлолома потребуется Ответ: 50 кг; 130 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Помогите пожалуйста! Подберите к словам синонимы с приставкой пре- и запишите их. Очаровательный,учитель,правонарушение,легенда,наследник,грани...
Информатика
Срочно надо ,пж помогите!! Сколько времени потребуется для ввода в память компьютера текста на 97 страницах с помощью сканера и программы ABBYY F...