Найдите значение выражение 2t+5t+3,18=25,3
Математика
Найдите значение выражение 2t+5t+3,18=25,3
Ответ(ы) на вопрос:
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7t=25,3-3,18 7t=22,12 t=22,12/7 t=3,16
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